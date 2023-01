Divulgação/TCE-PR

A cúpula diretiva do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) no biênio 2023-2024 tomará posse na próxima quarta-feira (18 de janeiro), a partir das 14 horas, em sessão solene que será realizada no Plenário da Corte. Serão empossados os conselheiros Fernando Guimarães, no cargo de presidente; Ivens Linhares, vice-presidente; e Ivan Bonilha, corregedor-geral.

Eles foram eleitos por unanimidade em 14 de dezembro, na última sessão de 2022 do Tribunal Pleno. Será a segunda vez que Guimarães presidirá o TCE-PR. A primeira foi no biênio 2011-2012. A cerimônia de posse será transmitida pelo canal do TCE-PR no YouTube.