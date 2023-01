Divulgação CCR Aeroportos

Na noite de quarta-feira, 18/01, o Aeroporto de Londrina, administrado pela CCR Aeroportos, recebeu a aeronave temática da Walt Disney, com a pintura especial da Margarida. O equipamento, batizado de “Margarida nas Nuvens”, faz parte de outros três Airbus já pintados com temas da Disney e operados pela Azul Linhas Aéreas.

O Airbus A320, com capacidade para transportar 174 passageiros, pousou no Paraná às 23h05 e decolou às 23h55, com destino para Maceió, Alagoas.