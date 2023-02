Ricardo Marajó/SMCS

Na próxima segunda-feira, a partir das 14h, três regionais da cidade dão início à distribuição de mudas de árvores nativas pelo projeto 100 Mil Árvores para Curitiba. Cada uma das dez regionais terá 10 mil mudas disponíveis para a população, como parte dos esforços para chegar aos 330 mil plantios para a comemoração dos 330 anos da capital paranaense.



As primeiras entregas acontecem nas regionais Boa Vista, Cajuru e Matriz. O cronograma vai até a quinta-feira, com as regionais CIC e Bairro Novo.



A distribuição vai até o fim dos estoques. Os munícipes podem escolher entre espécies como araçás, aroeiras-vermelhas, dedaleiros e ipês.