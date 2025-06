Aberta temporada da pista de patinação no gelo do Parkshopping Barigui. (Divulgação)

A diversão mais esperada da temporada de inverno em Curitiba já está aberta. A pista de patinação no gelo entrou em funcionamento no ParkShoppingBarigüi.

Leia mais:

Desde a última sexta, 26 de junho, a pista está aberta ao público. A atração segue até 19 de agosto. E os clientes Multi poderão viver a experiência congelante e divertida no Piso L1, na Praça de Eventos.

Além das tradicionais sessões de patinação, com opções de 30 ou 60 minutos o espaço contará com os “Big Ice Cars”, uma espécie de trenó ideal para crianças de 2 a 5 anos.

Para quem quer se aventurar com mais técnica, haverá ainda aulas de patinação aos fins de semana.

Pista de patinação no gelo e novidades

Clientes do programa de relacionamento Multi têm vantagens especiais. Clientes Gold têm o benefício exclusivo de converter 6 mil pontos em um ingresso.

Já os clientes das categorias Green, Silver, Gold e Platinum que comprarem ingressos de 60 minutos, vão ganhar tempo extra para se divertir:

Green: na compra do ingresso de 60 minutos ganhe mais 5 minutos para patinar.

Silver: na compra do ingresso de 60 minutos ganhe mais 10 minutos para patinar.

Gold: na compra do ingresso de 60 minutos ganhe mais 15 minutos para patinar.

Platinum: na compra do ingresso de 60 minutos ganhe mais 20 minutos para patinar.

Ingressos para pista de patinação no gelo

Além disso, há ingressos com valores reduzidos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reafirmando o compromisso com a inclusão.

A atração estará no piso L1, na Praça de Eventos, de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 11h30 às 20h. Já as aulas de patinação acontecem aos sábados, das 9h às 10h e aos domingos: 11h às 12h.

Confira todas as regras e mais detalhes no app Multi ou no site oficial do shopping: www.parkshoppingbarigui.com.br

Serviço:

Pista de Patinação no Gelo 2025

Data: 26 de junho a 19 de agosto

Horários: segunda a sábado das 10h às 22h. Última entrada: 21h30 (30 min) / 21h (60 min). Domingos das 11h30 às 20h. Última entrada: 19h30 (30 min) / 19h (60 min).

Valores das sessões de patinação: 30 minutos – R$ 78,00 | 60 minutos – R$ 90,00.

Ingressos TEA (Transtorno do Espectro Autista): 30 minutos – R$ 39,00. | 60 minutos – R$ 45,00 | Trenó – R$ 20,00.

Carrinho “Big Ice Car” (crianças de 2 a 5 anos): 5 minutos – R$ 40,00

Renovação (antes da retirada do kit de segurança): +30 minutos – R$ 48,00

Aulas de Patinação: valor único por aula: R$ 125,00.

Horários das aulas: sábados: 9h às 10h | Domingos: 11h às 12h.