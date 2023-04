Reprodução



A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte do Paraná (Dnit-PR), anunciou que fará uma licitação para implantação de 23 passarelas, a partir do segundo semestre deste ano, independentemente do prazo para início das concessões rodoviárias.

Sete delas são na Região Metropolitana de Curitiba. Veja quais:

BR-376

Contorno Sul de Curitiba – Km 588

Contorno Sul de Curitiba – Km 592

Travessia Urbana de São José dos Pinhais – Km 0,5

BR-476

Estrada da Ribeira em Colombo – Km 119

Estrada da Ribeira em Colombo – Km 120

Rodovia do Xisto em Curitiba – Km 144

Travessia Urbana em Araucária – Km 153