Fenda registrada na semana passada na BR-277 (Foto: PRF)

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) avaliam uma nova fenda na pista sentido Litoral da BR-277, que teria surgido nesta terça (14) no quilômetro 28.

A abertura é menor do que as que foram identificadas no trecho de serra. Por enquanto a rodovia não tem bloqueio na região. O resultado da análise da fenda deve ser divulgado ainda nesta terça (14).

Na semana passada a BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná que ficou fechada para o tráfego depois que rachaduras foram abertas no km 33,5. O fechamento foi na quarta-feira. No dia seguinte o trânsito foi retomado, mas em pista simples nos dois sentidos.

Esses problemas nas rodovias que cortam a Grande Curitiba, especialmente entre Curitiba e o Litoral do Paraná e Santa Catarina, vêm desde o fim de 2022, quando delsizamentos nas BRs 277 e 376 provocaram interdições totais.

Esses bloqueios causam consequências para a economia paranaense. Na semana passada, com a nova interdição da BR-277, a a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) emitiu uma nota manifestando preocupação com a situação, e os prejuízos “incalculáveis” para a economia paranaense, especialmente neste momento de escoamento da safra pelo Porto de Paranaguá.