Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou em nota divulgada no fim da tarde desta quarta (8) que pretende liberar a BR-277, em meia pista, em ambos os sentidos a partir das 19 horas.

A pista sentido Litoral do Paraná ficou interditada totalmente desde a zero hora desta quarta desde que foi detectado afundamento de pavimento no trecho do km 33,5, por causa do risco.

“Em decorrência das chuvas, houve um afundamento de pavimento no trecho do km 33,5 da BR-277/PR, no sentido litoral do Paraná. As duas faixas da rodovia, à direita, continuarão interditadas até a devida intervenção futura pelo DNIT, conforme orientado por laudo geológico”, afirma o DNIT, em nota.