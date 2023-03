Divulgação/Dnit

O DNIT informa que a equipe segue monitorando a situação do pavimento e da sinalização do segmento entre Curitiba a Paranaguá, na BR-277.

Em relação às obras do km 42, o DNIT iniciou a instalação das telas de alta resistência. Foi realizada, também, a retirada do guincho. O DNIT fará a recuperação da pista nas duas faixas que se encontram bloqueadas, antes da devida liberação.

Sobre as obras no km 33, as instalações de dreno profundo foram concluídas. O DNIT, agora, realiza serviços de escavações. O modelo de contenção foi definido tecnicamente, sendo escolhido o modelo de reaterro em rocha e uso de solo grampeado para contenção.