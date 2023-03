Divulgação/DER-PR

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) pode liberar o trecho do km 42 da BR-277 na sexta-feira, se as condições do tempo permitirem. Nesta semana as equipes do Dnit seguem monitorando a situação do pavimento e da sinalização do segmento entre Curitiba a Paranaguá, na BR-277.



Em relação às obras do km 42, o Dnit iniciou a instalação das telas de alta resistência. Foi realizada, também, a retirada do guincho. O Dnit fará a recuperação da pista nas duas faixas que se encontram bloqueadas, antes da devida liberação.



Sobre as obras no km 33, as instalações de dreno profundo foram concluídas. O Dnit, agora, realiza serviços de escavações. O modelo de contenção foi definido tecnicamente, sendo escolhido o modelo de reaterro em rocha e uso de solo grampeado para contenção. Os dois trechos foram alvo de deslizamentos de encosta nos últimos meses.



Um outro trecho sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) deve finalizar no início de abril a instalação da tela metálica de alta resistência na encosta do km 41. O DER/PR assumiu excepcionalmente as obras de recuperação no km 39 e km 41 em dezembro.