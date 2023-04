Única Entregas, serviço de entregas personalizadas, nasceu durante a pandemia (Franklin de Freitas)

A pandemia do novo coronavírus provocou (ou acelerou) mudanças que vieram para ficar na sociedade brasileira e, consequentemente, na forma de se consumir serviços e produtos. No comércio varejista, essa situação tem se refletido com dois movimentos que demonstram a força que a economia digital vem ganhando no mundo real.



De um lado, empresas que sempre atuaram de uma forma mais tradicional, com lojas ou sedes físicas, apostam no e-commerce e no trabalho remoto como forma de reduzir custos e de alavancar suas marcas para alcançar uma base maior de clientes. Do outro, empresas que nasceram no mundo virtual também começam a ganhar um “corpo de concreto”, uma presença física.



De acordo com Lucas Hahn, coordenador estadual de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, o que aconteceu é que a pandemia acabou antecipando um movimento que já era esperado, no qual a sustentabilidade e manutenção saudável de uma empresa dependeria de uma presença digital. “Já em 2012, 2013, especialistas do mercado alertavam para isso. Havia estudos, inclusive, que estimavam que, até 2024, oito em cada dez empresas iriam desaparecer se não estivessem presentes no digital. Em 2020 veio a pandemia, que acelerou esse processo”, explica Hahn.



Como ocorre em qualquer transformação, entretanto, esse processo não foi simples ou fácil. Em maio de 2020, por exemplo, uma pesquisa feita pelo Sebrae junto aos empreendedores brasileiros mostrava que 80% das empresas não acreditavam que poderiam fazer digitalmente parte ou todo o serviço que realizavam presencialmente. Seis meses depois, no entanto, a percepção já havia mudado: 80% dos empresários relatavam que poderia fazer seus processos, em parte ou no todo, de forma digital.



“As empresas foram forçadas a fazer essa mudança, viram que era possível e se acostumaram com a ideia”, comenta o coordenador do Sebrae/PR, destacando que ainda que muitas empresas tenham já retomado suas atividades normalmente, como faziam antes da pandemia, outra parcela significativa viu as vantagens de investir na presença digital e passou a focar mais nisso.



“[O mundo digital] É um canal de venda adicional, que inclusive pode abranger outras regiões que antes não eram atendidas. Na outra ponta, na pandemia muitas empresas fizeram cortes, muitas pessoas pararam de trabalhar, perderam emprego, e aí tiveram de achar outras opções para se realizar e começaram a investir em processos digitais, que hoje viraram até lojas físicas”, aponta Hahn, citando ainda que as novas gerações já nascem cada vez mais conectadas, ao ponto de primeiro buscarem aquilo que desejam ou precisam pela internet para depois efetuarem uma compra em loja física – isso quando já não fazem todo o processo virtualmente, comprando produtos e serviços pela própria internet.



Em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Gabrielle Gasparin começou a erguer aos poucos o seu negócio, a Joieria Gabrielle. Ela trabalha com semijoias desde 2008 e foi construindo aos poucos sua clientela, através da rede de amigos, conhecidos e clientes do espaço de beleza onde ela trabalha, o Spazio Cris. Em 2020, finalmente abriria sua loja física, mas então veio a pandemia. Teve de adiar a inauguração para 2021 e começou a focar no atendimento virtual, sendo que antes o foco estava no atendimento pessoal, cara a cara.



“Em 2022 criamos o e-commerce para tentar entrar nesse mundo dos grandes players. É um novo desafio. Antes a gente só vendia pelo Instagram, mas a maioria dos clientes que compravam por lá eram pessoas próximas, familiares e amigos”, comenta a empresária, celebrando ainda a relevância que a marca tem alcançado no mundo virtual e apontando para um futuro promissor. “Hoje temos mais de 3 mil clientes, quase 11 mil seguidores no Instagram. Estamos três vezes maiores do que éramos”.



Já temos revendedoras em Curitiba, região Metropolitana, Santa Catarina e pensamos em chegar no Rio Grande do Sul e São Paulo. Queremos levar nossa marca para uma nova clientela, que não nos conhece, fazendo uma estratégia cebola, expandindo de dentro para fora: dominamos o nosso mercado aqui, e agora vamos pra próxima casquinha dominar um novo mercado.”



Ao mesmo tempo em que muitas empresas investem com mais força no mercado digital, outras tantas que começaram no ambiente virtual agora começaram a conquistar uma presença física. Segundo Lucas Hahn, trata-se de um movimento que deve acontecer a partir de uma avaliação da empresa com relação às demandas de seus consumidores. “Muitas vezes os clientes perguntam se tem loja, espaço físico. Se isso acontece, é hora de avaliar abrir um estabelecimento. Se concebo algum tipo de produto, ter uma loja física para essa experimentação, essa degustação, pode trazer um apelo maior. Tudo depende da estratégia de marketing e expansão”, aponta o coordenador do Sebrae/PR.



Uma empresa que foi bem sucedida ao fazer esse movimento foi A Dona Yumi Acessórios Femininos. Criada por Barbara Lourenço, a empresa surgiu no mundo virtual com a ideia de oferecer, numa só loja online, acessórios tanto para os filhos quanto para as mães e/ou futuras mães. Com a retomada da atividade social por conta da imunização contra a Covid-19, a empreendedora passou a notar que havia uma demanda por uma loja física, onde as clientes poderiam ter uma experiência diferente, experimentando aquilo que desejassem e tendo um momento não só de consumo, mas também de lazer.



“Em dezembro de 2022 abri a loja física em Colombo, no Guaraituba, e com isso trouxe as pessoas do online para o físico. Sigo com as vendas virtuais, mas consegui trazer a massa de consumidores para a loja física, entendendo que ele queria ter contato com o produto antes de comprar”, explica ela, comentando que ainda que os gastos tenham crescido (já que agora ela mantém um ponto de atendimento físico e contratou uma funcionária), o faturamento da empresa já dobrou com a loja física. “Agora quero expandir, abrir mais um ponto até o final do ano. Já tenho feito um estudo de mercado para encontrar um local estratégico e até o final do primeiro semestre quero ter o local ideal para investir”, conta.

Até o início da pandemia, a empreendedora Gislaine Queiroz trabalhava com eventos. Sua empresa, a Única Recepção, contratava recepcionistas de todo o Brasil para trabalhar em festas, congressos e feiras, mas viu as atividades serem paralisadas com a crise sanitária. Diante do baque financeiro e da necessidade de encontrar uma ocupação, decidiu começar a fazer entregas em abril de 2020. Dessa experiência, vislumbrou a oportunidade de criar um negócio novo, voltado ao mundo digital: o Única Entregas, um serviço de entregas personalizadas focado na qualidade (o carinho, o zelo e a forma de entregar) e no mercado B2B (o famoso “business to business” ou “empresa para empresa”).



Hoje, com a retomada do setor de eventos, a Única Recepção voltou a atender e está trabalhando a todo o vapor, mas o Única Entregas também segue na ativa, reunindo ao todo 15 entregadoras (todas mulheres), e trouxe experiências que estão sendo aplicadas na primeira empresa. “Acabou que a pandemia ensinou a gente a trabalhar online. Gostamos de nos reunir, toda a equipe é de Curitiba, mas hoje trabalhamos ao máximo online mesmo na Única Recepção e nos reunimos quando tem algum evento muito grande’, explica Gislaine, que já atende o Brasil todo com a Única Recepção e agora pretende ampliar o campo de atuação da Única Entrega, saindo apenas do mercado de Curitiba e região metropolitana para atender outros grandes centros (como o de Belo Horizonte, em Minas Gerais).