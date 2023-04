O Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR) e a Fundação de Ação Social (FAS) promovem nesta sexta-feira (14/4) a ação Doa Curitiba, que incentiva à destinação do Imposto de Renda para projetos e instituições sociais que atendem crianças, adolescentes e pessoas idosas na cidade.

Das 9h às 16h, voluntários estarão na Boca Maldita para informar a população sobre o tema e como destinar até 6% do IR devido para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI).

Participarão profissionais contábeis, inspetores fiscais do CRCPR, servidores da FAS e representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comtiba) e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, além de profissionais de diversas instituições habilitadas a receber recursos destinados pelos contribuintes.

Quem passar pelo local também poderá conhecer projetos desenvolvidos em Curitiba usando recursos destinados pelos contribuintes.

A ação tem o apoio da Receita Federal, da Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná (Fecopar), do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná (Sescap-PR), do Instituto Paranaense da Mulher Contabilista (IPMCont) e do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região (Sicontiba).

Aviso de pauta: Doa Curitiba

Data: sexta-feira (14/4)

Horário: das 9h às 16h

Local: Rua XV de Novembro – Boca Maldita