Foto: Divulgação

Entre os dias 24 e 27 de abril a tradicional Rua XV, no Centro de Curitiba, vai receber o projeto #CirculeUmLivro, uma realização da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE) e da Embrapa Florestas, em parceria com a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). O projeto, em alusão ao Dia Mundial do Livro, celebrado no dia 23 de abril, convida as pessoas que passarem pelo local a doarem um livro que já leram, enquanto levam outro gratuitamente para casa, promovendo, assim, a leitura e a economia circular.

No calçadão, haverá um espaço entre a Boca Maldita e a Praça Osório, com os totens da campanha. Os participantes poderão tirar fotos no local e receber um marcador de páginas, que reforça a mensagem que o papel “é sustentável, biodegradável, reciclável e vem de árvores plantadas, colhidas e replantadas para esse fim”. A ação também será estendida para as redes sociais – basta compartilhar a experiência com a hashtag #CirculeUmLivro, marcando @apreflorestas e @iba_oficial.

Para o presidente da APRE, Zaid Ahmad Nasser, as florestas plantadas fazem parte do dia a dia das pessoas, fornecendo uma matéria-prima renovável, com mínimo impacto ambiental, que dá origem a inúmeros produtos sustentáveis, entre eles o papel. Portanto, uma ação como a campanha #CirculeUmLivro, que estimula a economia circular e divulga mais informações sobre o trabalho do setor florestal, vem em boa hora, para que mais pessoas falem sobre sustentabilidade e conheçam esse segmento que é tão importante para a sociedade.

“Em todos os nossos trabalhos, sempre fazemos questão de lembrar que, para cada hectare plantado, nossas associadas mantêm mais um hectare conservado. Esse é um número bastante expressivo para reforçar a mensagem de que somos um setor preocupado com o meio ambiente, com as pessoas e com o futuro. E, mais do que isso, somos parte da solução para um mundo mais sustentável. Participar da ação #CirculeUmLivro vem ao encontro de todo o trabalho da APRE e das empresas florestais e é algo que nos enche de orgulho e nos motiva a fazer mais e melhor”, declara.

Erich Shaitza, chefe-geral da Embrapa Florestas, reforça a mensagem, ressaltando a importância do papel no dia a dia das pessoas. “Papel é artigo de primeira necessidade: usamos o dia inteiro, de diversas formas, e um dos usos mais importantes é o papel usado na produção de livros. É ali que gravamos conhecimento e estabelecemos condições para o futuro. O bacana é que, no Brasil, todo nosso papel é produzido de forma renovável e sustentável”, apontou.

Aproximadamente 1.000 livros estarão disponíveis para troca, de diferentes gêneros, doados por editoras e por leitores com grandes coleções. Entre os títulos, estão obras de Jorge Amado, coleções de livros de Literatura Brasileira e muito mais. É importante reforçar, ainda, que a organização avaliou cuidadosamente todos os exemplares recebidos, para garantir que são livros oficiais, com registro na Câmara Brasileira do Livro (CBL) e ISBN (International Standard Book Number/Padrão Internacional de Numeração de Livro). Durante todos os dias da campanha, a mesma avaliação será feita nas edições que chegarem por meio da troca, e aqueles que não tiverem a procedência comprovada não serão colocados em circulação.

Além de APRE, Embrapa Florestas e Ibá, a ação conta com o apoio das editoras Albatroz, CRV, Fiocruz e UEM, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU) e do projeto “Sustentabilidade Agroflorestal para o Desenvolvimento Rural”, do Laboratório Benefícios das Florestas, da Escola de Florestas da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

2ª edição #CirculeUmLivro em São Paulo

A campanha #CirculeUmLivro foi idealizada em 2022 pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), entidade que representa o setor de árvores cultivadas no país, em parceria com o Metrô de São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, a ação acontece em cinco estações do metrô da capital paulista e, nesta edição, foi ampliada – além da troca de livros, acontecem, simultaneamente, atividades culturais.

“A campanha de 2022 foi um sucesso. Esse ano, temos um desafio, que é ampliar o projeto e prover mais atividades para os passageiros do metrô, criando um espaço de estímulo à leitura e à cultura, de modo a demonstrar que nós, como cidadãos, podemos contribuir para a economia circular por meio de nossas atitudes e escolhas. Optar por produtos sustentáveis, como um livro, que tem origem em árvores cultivadas para esse fim, é reciclável e tem um pós-uso consolidado, auxilia na construção de uma economia verde, com proteção de florestas nativas e da biodiversidade”, destaca Paulo Hartung, presidente da Ibá.

Serviço

#CirculeUmLivro em Curitiba

Data: 24 a 27 de abril de 2023

Horário: 09h30 às 18h30

Local: Calçadão da Rua XV – Curitiba (PR)

Saiba mais sobre o setor em:

www.apreflorestas.com.br | Instagram – @apreflorestas

www.embrapa.br/florestas

www.iba.org | Instagram – @iba_oficial