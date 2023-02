Prefeitura de Cascavel

Dois aviões foram arrastados com o vento e a chuva na sexta (10) no pátio do Aeroporto de Cascavel, no Oeste do Paraná.

A aeronave da Azul, ART, tinha como destino Curitiba e estava com passageiros que esperavam para decolar. Eles tiveram que desembarcar e o voo foi cancelado. O trem de pouso foi danificado.

Um Boeing da Gol também foi arrastado, mas sem estragos. Apesar do atraso de uma hora, o voo seguiu em direção a São Paulo.

No aeroporto, uma parte da cerca e o portão de acesso caíram com a força do vento e uma casa de força foi destelhada.

