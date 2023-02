Guarda Municipal de Quatro Barras

As guardas municipais de Quatro Barras e de Curitiba, em conjunto com a Polícia Militar, prenderam no último sábado (11) dois de três suspeitos que efetuaram roubo a mão armada na loja de eletrônicos e informática anexo ao mercado Harger.

Leia mais no blog Plantão de Polícia