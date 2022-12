Colaboração

Dois incêndios deram na Grande Curitiba deram trabalho para os bombeiros na tarde desta sexta (30). O primeiro deles foi na Rua Joaquim Inácio de Souza, na Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, no terreno de uma casa desocupada. Segundo os bombeiros, alguém colocou fogo em material reciclável e entulhos e por pouco as chamas não atingiram as residências vizinhas.

O outro incêndio foi em uma madeireira na Avenida Presidente Getúlio Dorneles Vargas, 1900, no Centro de Piraquara, também na Região Metropolitana de Curitiba. As chamas destruíram toda a parte de trás do local, inclusive parte do maquinário da empresa.

Ninguém ficou ferido em nenhum dos dois incêndios.