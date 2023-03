João Frigério

O muro de um condomínio de luxo desabou sobre dois trabalhadores nesta manhã de quinta-feira, 2 de março. Eles estavam trabalhando no calçamento, ao lado do muro, de um condomínio de luxo localizado na Rua Eduardo Sprada, no bairro Campo Comprido, em Curitiba.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia