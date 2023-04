Franklin de Freitas – Movimento nas rodovias

No feriado prolongado de Páscoa, as equipes da Arteris Litoral Sul prestaram 1.672 atendimentos na rota entre as capitais Curitiba e Florianópolis – por meio das rodovias BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR-101/SC, que receberam mais de 867 mil veículos. O feriado apresentou zero fatalidades em todo o trecho concedido. Entre os principais acionamentos, estiveram as demandas por socorro mecânico – com 795 atendimentos.



Outro trecho de rodovia concedida, a BR-116, entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina, também não registrou óbitos em acidentes, mesmo com fluxo de 170 mil veículos.



Entre os dias 6 e 9 de abril, as equipes da Arteris Régis Bittencourt prestaram 1.406 atendimentos na rota de ligação entre as capitais São Paulo e Curitiba via BR-116.



Entre as principais demandas, estiveram os chamados para suporte em panes mecânicas – com 620 acionamentos. Para situações de acidentes, foram 168 acionamentos – com registro de duas vítimas fatais.



Em relação ao volume de tráfego, o movimento foi 2,6% menor do que o registrado em dias normais no acumulado.