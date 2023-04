Rachel Ribas

No domingo são poucas as alterações do tempo previstas, em relação ao sábado, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Em Curitiba a mínima deve ficar em 14ºC . A máxima do dia fica em 20ºC.

O dia segue com mais nuvens e temperaturas amenas do leste ao litoral do Paraná.

No restante do Estado o predomínio é de sol ao longo do dia, com temperaturas um pouco mais altas. O tempo se mantém estável em boa parte do Estado.

No entanto, a nebulosidade aumenta no leste paranaense, com chuvas fracas/garoas entre a RMC e o litoral.

Destaque para as temperaturas mais baixas no amanhecer. Temperaturas máximas também devem seguir amenas em grande parte do Paraná.