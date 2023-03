Mario Akira/Arquivo BP

A manhã deste domingo (5) começou com sol forte em Curitiba. Porém, ao longo do dia as condições devem mudar. Até a tarde o céu volta a ficar nublado com possibilidade de pancadas de chuva no período.

Apesar das temperaturas não subirem muito na Capital, a sensação será de um dia abafado, por conta da alta umidade.

No Paraná, o tempo foi instável de madrugada na faixa Norte. Pancadas moderadas/fortes de chuva , com vários raios, ainda ocorreram entre o Norte e o Norte Pioneiro, e choveu com a mesma intensidade entre o Noroeste e o Norte Novo e até mesmo em algumas cidades dos Campos Gerais no início do período.

Na segunda-feira (6), um sistema de baixa pressão atua sobre o oceano, na altura da costa gaúcha e catarinense. No Paraná teremos mais um dia de tempo abafado, com chuvas a partir da tarde, especialmente entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC, litoral e o Norte Pioneiro. Chuva prevista é localizada e rápida. Entre o sudoeste, oeste e o noroeste do estado é baixa a possibilidade de chuvas. Com informações do Simepar.