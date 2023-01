Franklin de Freitas

O domingo começou com filas de mais de 15 km na BR-376, no sentido Curitiba, no retorno das praias do Litoral de Santa Catarina para a Capital paranaense. A rodovia segue com interdição parcial no km 668 (Guaratuba), por causa de um deslizamento que ocorreu no final do ano. Já no sentido Santa Catarina, o fluxo de veículos é normal.

Na BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, a fila no sentido da Capital é de seis quilômetros. No sentido Paranaguá, o fluxo é lento no km 42, onde também houve um deslizamento em novembro passado.

O fluxo também está normalizado em ambos os sentidos da BR-101/SC e BR-116/PR (Contorno Leste).