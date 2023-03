Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Após uma manhã com o sol predominando em todas as regiões paranaeses, o tempo mudou no decorrer da tarde deste domingo (26). Pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de algumas descargas elétrica foram registradas em parte do estado.

Na segunda-feira (27) ainda teremos chuvas, especialmente entre o Noroeste, Norte Pioneiro e os Campos Gerais. Não se descarta ocorrência de alguma ou outra tempestade, mas de forma bem isolada.

Na “metade sul” paranaense amanhece com temperaturas mais amenas, e no Leste (RMC e praias) a presença de nuvens inibe o aquecimento (pouca variação das temperaturas), neste setor pode garoar. No oeste, sudoeste e no sul do Estado não chove.

Em Curitiba, a temperatura prevista na segunda fica pouco acima dos 20ºC, com clima ameno. As marcas voltam a subir no meio de semana. A semana pode oscilar dias com chuva e céu encoberto.