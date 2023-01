Franklin de Freitas

O domingo foi dia de muita brincadeiras na Praça Afonso Botelho e nos parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Náutico, Passeio Público e Yberê. Esse foi o primeiro dia do evento Verão Curitiba 2023 que irá ocorrer durante os domingos dos meses de janeiro e fevereiro, os domingos. A diversão é gratuita. É

Promovido pela Prefeitura, o evento prevê que nesses locais serão realizadas atividades de lazer, que fazem parte do movimento Curitiba Viva Bem, como cama elástica, circuito de bicicleta, jogos gigantes, tênis de mesa, arena esportiva, espaço kids, pinturinha, entre outros. As atividades acontecerão aos domingos entre 15 de janeiro e 12 de fevereiro, das 14h às 18h.

A coordenação das atividades gratuitas será feita pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com patrocínio da RIC e apoio da Jovem Pan, Megamania, Farmácias Nissei e Calceleve.

Além de divertir a garotada os brinquedos e atividades que estarão disponíveis trazem benefícios à saúde dos pequenos.

Cama elástica

O pula-pula infantil é o queridinho das crianças, e até dos adultos. Além da diversão que ele proporciona, existem vários benefícios para a saúde e desenvolvimento físico, mental e social dos pequenos, como melhora a sociabilidade, auxilia no equilíbrio e coordenação motora, favorece a memória e melhora a habilidade de leitura por estimular o raciocínio lógico, além de melhorar o funcionamento do sistema cardiorrespiratório.

Circuito de bicicleta

O circuito de bicicleta oferece bikes de vários tamanhos para que as crianças e adolescentes possam se divertir e aprender a pedalar em percursos com diversos obstáculos. Jogos e brincadeiras representam a forma mais agradável e eficaz de treinar habilidades na bicicleta. Jogos com bicicletas também colaboram no desenvolvimento das crianças, uma vez que elas experimentam o mundo e aprendem por meio do corpo em movimento.

Jogos gigantes

Essa é uma atração para pessoas de todas as idades que proporciona a integração através de jogos, como dama, trilha, ludo, xadrez carrinhos e jogo da velha. Além de divertir, os jogos também estimulam o raciocínio lógico e a memória.

Tênis de mesa

O famoso ping-pong é uma ótima oportunidade de colocar frente a frente pessoas de todas as idades com o objetivo de se divertir e praticar esporte. Com sua prática, as crianças estimulam e desenvolvem seus reflexos e sua coordenação, já que tem que utilizar as pernas, cintura, braços e tronco. Além disso o jogo melhora a agudez visual das crianças, a agilidade mental, a capacidade de reação e rendimento intelectual porque têm que tomar decisões num curto espaço de tempo.

Arena esportiva

Na pequena arena montada pela Smelj, a criançada pode praticar futebol, vôlei, badminton, basquetinho, mesabol e mini golf ,estimulando assim a prática do esporte que ela mais se identifica. Também haverá empréstimo de frescobol, bétis, bola de futebol, bola de vôlei, freesbee, bumerangue e apanhador de bolas.

Espaço kids

Esse espaço é destinado para as crianças menores e o ideal para que elas possam brincar e se divertir em gangorras de plástico, lego entre outros brinquedos que divertem os pequenos e permite a interação com outras crianças com segurança e carinho.

Pinturinha

Os pequenos adoram pintar no papel Craft. Essa atividade, que é uma das mais procuradas, estimula a criatividade, além de auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora, desenhar também proporciona à criança o desenvolvimento de sua percepção, imaginação e sensibilidade.

Infláveis

Sempre com a opção de um seco e um molhado para que as crianças possam se refrescar os infláveis são uma ótima diversão. A brincadeira também proporciona diversas vantagens e benefícios como redução do estresse, a melhora a condição física e mental, ajuda a respirar melhor, limpando os pulmões e melhora a flexibilidade, além de alinhar quadris, coxas e pernas.

No Passeio Público os infláveis não estarão disponíveis. Curitiba Viva Bem é uma política pública e uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.