José Fernando Ogura/SMCS

Adeus ao Natal 2022. Ontem, foi o último dia com algumas das atrações do Natal de Curitiba ativos, como os carrosséis venezianos do Parque Tanguá e do Passeio Público. Também foi o último dia com as luzes das árvores de Natal acesas, assim como a decoração da Rua XV e do Palácio Avenida, que garantiram belas imagens para os visitantes e moradores da Capital.



Numa parceria entre o município e a iniciativa privada, ao longo de mais de 30 dias, Curitiba foi palco de autos, balés, óperas, corais, exposições, ruas enfeitadas com luzes, concertos, feiras temáticas, trem iluminado e o tradicional show no Palácio Avenida, que retornou este ano. Foram mais de 130 atrações desde o final de novembro. O Natal de 2022 espera recorde de visitantes. Os números devem ser fechados em breve.