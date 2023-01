José Fernando Ogura/SMCS

A partir deste domingo, os sete espaços verdes da cidade com atividades de lazer do Verão Curitiba 2023 passam a oferecer jogos da memória inclusivos, com versões em braile (para cegos) e libras (para surdos). A iniciativa é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).



No novo jogo, as instruções estarão nas cartas usadas pelos participantes. O objetivo da ampliação da oferta dos brinquedos é possibilitar a participação do maior número possível de crianças, que no primeiro domingo do Verão Curitiba, na semana passada, já puderam se divertir com atrações variadas: cama elástica, circuito de bicicleta, jogos gigantes, tênis de mesa, arena esportiva, espaço kids e pinturinha. As atividades são oferecidas na Praça Afonso Botelho e nos parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Náutico, Passeio Público e Yberê/Campo de Santana.