Mario Akira

O domingo (27) em Curitiba segue com previsão de ser chuvoso. Chuviscos devem ocorrer ao longo de todo o dia, mas o sol pode aparecer entre nuvens.

A semana começa sem mudanças significativas nas condições do tempo em relação aos últimos dias. A instabilidade atmosférica segue elevada no leste do Estado, onde são esperadas chuvas a qualquer hora do dia.

Porém, entre a Serra do Mar e as praias, são esperados acumulados significativos, com condições favoráveis para ocorrência de alagamentos. No interior paranaense, a instabilidade ganha força a partir do período da tarde, em função do tempo abafado, com pancadas de chuva em diversos setores do Estado.