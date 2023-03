Curitiba vacinou 1.383, mas são 14 mil na faixa etária (Ricardo Marajó/SMCS)

Curitiba vacinou no sábado passado, em 14 pontos de vacinação na cidade, 1.383 pessoas com doses da bivalentes contra a Covid-19. O grupo alvo eram idosos nascidos até 1938; Aqueles que perderam a oportunidade de se vacinar no sábado serão atendidos a partir desta segunda em todas as unidades de saúde da capital das 8h às 17h.



“O objetivo é manter a alta taxa de cobertura vacinal para que a doença se mantenha em níveis mínimos, como está acontecendo hoje. A vacina é importante e salva vidas, portanto, não podemos baixar a guarda”, destacou a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella. Curitiba tem cerca de 14 mil idosos nascidos até 1938.



O público convocado para a vacina bivalente recebe uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.



Já segundo o balanço do Ministério da Saúde, até o sábado passado, mais de um milhão de doses da vacina bivalente foram aplicadas no Páis para os primeiros grupos prioritários convocados.

Se você faz parte desse público, procure uma unidade de saúde. O governo federal segue ressaltando a importância da vacinação para que esse índice de pessoas com a proteção reforçada contra a Covid-19 seja cada vez maior.



Pesquisas já realizadas apontam que a estratégia de aplicação de doses de reforço eleva a efetividade das vacinas para prevenção das formas graves da Sars-CoV-2, principalmente nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), hospitalizações e mortes.



O Ministério da Saúde distribuiu 19 milhões de doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19