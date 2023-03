Marcelo Elias

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) promove duas apresentações musicais abertas ao público na sexta-feira, dia 10, durante o encontro “Mulheres em Pauta”, uma jornada de atividades para celebrar a Semana Internacional da Mulher. A orquestra Ladies Ensemble abre o dia com um concerto a partir das 8h30. E o Coral do TRT-PR encerra as atividades no fim da tarde. Os dois shows acontecem no Plenário do TRT, com acesso pela Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 528, no Centro de Curitiba.

A Orquestra Ladies Ensemble é formada por 22 mulheres e executa peças clássicas da música erudita, composições brasileiras e obras de culturas diversas, como da Península Ibérica e do Levante Árabe – região Mediterrânea composta por Palestina, Síria, Líbano, Egito e Jordânia. Fabiola Bach Akel, fundadora e diretora da Orquestra Ladies Ensemble, explica que o grupo surgiu em busca de um protagonismo feminino dentro da música clássica. Um dos destaques é a musicista Myria Tokmaji. Ela é síria e está no Brasil desde 2013. O instrumento dela é um qanun (pronuncia-se cãnúm), que tem 63 a 84 cordas.

Mulheres em Pauta

O encontro tem como objetivo a reflexão e a celebração do universo feminino. Para isso, além das apresentações musicais, ocorrem palestras e atividades para discutir o momento da mulher na sociedade, em especial na Justiça.

O TRT-PR abre na sexta-feira a exposição “Memória Institucional sobre Mulheres no Judiciário”, que ficará aberta ao público no Centro de Memória, espaço anexo ao tribunal. A presidente do TRT-PR, desembargadora Ana Carolina Zaina, inaugura ainda a Ouvidoria da Mulher com a presença da ouvidora da Ouvidoria Nacional da Mulher do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desembargadora Tânia Regina da Silva Reckziegel, e da ouvidora do TRT-PR, desembargadora Neide Alves dos Santos.

A ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Morgana de Almeida Richa fará um pronunciamento e divulgará o livro “Mulheres na Justiça do Trabalho: 80 anos em Perspectiva”, lançado pelo TST. E Gisele Alessandra Szmidt, primeira advogada transgênero a fazer uma sustentação perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero (CDSG) da OAB/PR, falará sobre os conceitos para entendimento da existência LGBT e sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.275 (ADI 4275), que garante a pessoa transgênero a alteração do nome independentemente de cirurgia e de tratamento hormonal.

