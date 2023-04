Foto: PMPR

Duas mulheres foram baleadas na madrugada desta sexta-feira (21 de abril) na frente de uma casa noturna em Paranaguá, no litoral do Paraná. Uma das vítimas foi atingida de raspão e a outra levou um tiro no pé, sendo ambas encaminhadas para a emergência do Hospital Regional.

Segundo informações da Folha do Litoral, as vítimas relataram aos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que estavam do lado de fora da casa noturna aguardando um carro de aplicativo quando ouviram um barulho, um estampido. Logo em seguida sentiram uma queimação nos pés e descobriram que haviam sido vítimas de disparos.

As duas contaram ainda não ter notado, antes da ocorrência, qualquer tipo de movimentação suspeita no local. A Polícia Militar ainda reforçou o patrulhamento na região, mas não conseguiu localizar o suspeito.