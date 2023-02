Divulgação

Um homem de 62 anos e uma mulher de 36 ano, ficaram feridos após serem atacados em momentos diferentes na última terça (14) por cachorros no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

O homem foi atacado enquanto caminhava em uma ciclovia e devido aos ferimentos está intubado na UTI do Hospital Evangélico. Já a mulher foi atacada quando seguia para buscar o filho. Ele está internada e passou por cirurgia nos braços e nas pernas.

Segundo testemunhas, os cães são de um homem que os mantêm em um terreno próximo ao local dos ataques.

Na manhã desta quarta (15) equipes da Prefeitura de Curitiba, da Rede de Proteção Animal e da Guarda Municipal foram ao local e um cão foi apreendido.,

Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente afirmou que “uma equipe da Rede de Proteção Animal e da Patrulha de Proteção Animal está no local para observação, ação educativa com os moradores e possível identificação dos animais. Caso os potenciais agressores sejam de rua, serão recolhidos pela UVZ”. “Em paralelo, acontece uma reunião do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente com a UVZ para alinhamento de novas ações na região”, diz a nota.