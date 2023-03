(PRF-PR)

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na BR-376 em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná, na manhã desta sexta-feira (3). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente na altura do km 389.

