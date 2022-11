Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/Fábio Dias/EPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem e uma mulher, ambos de 37 anos, por sequestro, cárcere privado e maus-tratos em um asilo clandestino, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. As capturas ocorreram nesta quinta-feira (dia 24), em Mato Rico, região Central do Estado.

Clique aqui para ver a história completa no Plantão de Polícia.