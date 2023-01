(Foto: Gilson Abreu/AEN)

Os shows da dupla George Henrique & Rodrigo e do Trio Parada Dura agitaram neste sábado (21) a noite dos veranistas no Litoral do Estado. Os artistas se apresentaram para uma multidão em frente às estruturas montadas pelo Governo do Estado nas cidades: a dupla de Goiânia comandou a festa em Matinhos e o trio subiu ao palco em Pontal do Paraná, no Balneário Marisol.

As apresentações gratuitas fazem parte da programação do Verão Maior no Litoral e contam com parceria da Renault do Brasil e apoio das prefeituras dos dois municípios. Os shows têm policiamento reforçado e equipes de segurança privadas contratadas pelas prefeituras para garantir a segurança do público e o fluxo do trânsito nas regiões.

MATINHOS – O palco Matinhos recebeu os goianos George Henrique & Rodrigo, que se apresentaram pela primeira vez no Litoral do Paraná. Eles elogiaram a estrutura do evento e destacaram a receptividade dos paranaenses.

“Para nós é uma honra muito grande participar de um evento lindo desse, uma festa imensa. A galera é super-animada, chegamos aqui e fomos muito bem recebidos. Estamos muito felizes”, disse George Henrique. “Não conhecíamos o Litoral do Paraná e ainda pegamos uma prainha hoje cedo. Foi sensacional”, acrescentou Rodrigo.

A curitibana Patricia Mafra assistiu a todos os shows desde o início da programação do Verão Maior Paraná. Ela chegou cedo e se instalou bem em frente ao palco para esperar a dupla. “Desde o primeiro eu sempre chego cedo pra ficar aqui na frente pra curtir bastante a noite toda. Vou continuar vindo até o final. Está maravilhoso. Não podia ser melhor”, afirmou.

O vendedor ambulante Daniel Calda Dias é maranhense, mas faz questão de vir ao Litoral do Paraná para trabalhar durante a temporada de verão, que, segundo ele, é uma das melhores do País. Neste ano, ele disse que os eventos aumentaram suas vendas.

“Superou as minhas expectativas. Tá sendo o melhor verão que eu já trabalhei em dez anos. As pessoas aqui são simpáticas. E o evento aumentou as vendas de todo mundo. Estou mais do que feliz. Estão de parabéns”, disse.

PONTAL DO PARANÁ – Já o Trio Parada Dura se apresentou no litoral paranaense pela primeira vez, em Pontal do Paraná, no palco em frente ao Centro de Eventos do Balneário Marisol.

O sanfoneiro Xonadão demonstrou alegria em estrear na cidade. “Estamos muito felizes. Na praia realmente é diferente. É um evento bacana, é um prazer fazer parte disso. A arte tem que ser levada à população e quando for de graça é melhor ainda. São vários estilos de shows”, disse.

Xonadão também fez questão de ressaltar a escolha do repertório do grupo, pensado para agradar públicos de todas as idades. “Nos unimos com alguns sertanejos universitários emplacando músicas que eles cantam. Então é bacana um repertório de 50 anos atrás fazer sucesso até hoje, junto com o repertório mais atual, não mexendo na essência do trio, com as músicas raízes”, completou.

“É um projeto bom que contempla todo mundo. Quem vem de fora pode assistir as atrações”, acrescentou Creone, fundador do grupo.

Um dos veranistas que acompanhou o show do Trio Parada Dura foi Fábio Pelinson, que mora em Lisboa, em Portugal, mas está passando férias no Litoral do Paraná pela primeira vez. Ele destacou a importância da realização de eventos culturais como o Verão Maior Paraná.

“A iniciativa engrandece o Litoral. A gente vem pelas férias, pela praia, mas temos acesso a esses shows, ainda mais de forma gratuita. São nomes grandiosos, isso deixa a festa cada vez mais bonita”, disse.

PRÓXIMAS ATRAÇÕES – Ainda estão programados mais três finais de semana de apresentações com grandes nomes da música nacional, como Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago e a banda Ara Ketu. Turistas e moradores ainda terão a chance de acompanhar os sucessos de Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinícius e Maria Cecília & Rodolfo.

Até agora, já tocaram nos palcos Eduardo Costa, Alemão do Forró, Antony & Gabriel, Edson & Hudson, Jeann & Julio, César Menotti & Fabiano, Leonardo e Bruno & Barretto. Todas as atrações iniciam a partir das 20h com direito a playlist variada tocada por DJs e recreação das equipes da Secretaria do Esporte.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.