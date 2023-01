Fábio Dias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu as investigações, em menos de 24 horas, referente ao crime de extorsão mediante sequestro, ocorrido no dia 13 de janeiro, em Porto Rico, região Noroeste do Estado. Dois homens, de 25 e 29 anos, irão responder por falsa comunicação de crime.

Durante as investigações de alta complexidade, os policias civis realizaram diligências e apuraram que o suposto sequestrado, de 25, estava em uma festa na companhia do amigo, de 29. Os dois estavam hospedados em um motel localizado em Loanda, na mesma região, onde consumiram drogas e bebidas.

