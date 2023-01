Franklin de Freitas

A obra da duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092), na ligação entre Curitiba e Almirante Tamandaré, chegou a cerca de 50% de conclusão, segundo a última medição do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). O investimento é de R$ 90,6 milhões na maior obra da atual gestão do Governo do Paraná na Região Metropolitana de Curitiba. A rodovia terá quatro novas pistas de concreto, vias marginais, dez pontes, quatro viadutos, passarela, calçadas e ciclovias em um trecho 4,74 quilômetros de extensão. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2023. Já foram finalizados 2,45 quilômetros das pistas principais, restando apenas serviços complementares e implantação da sinalização. As obras também avançaram nas vias marginais, e nas etapas de instalação da estrutura de cinco pontes e três viadutos previstos no projeto. A Rodovia dos Minérios recebe diariamente um fluxo grande de veículos. Além de atender a ligação de Curitiba e Almirante Tamandaré, usuários de outros municípios a utilizam, como Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Adrianópolis e toda a região do Vale do Ribeira.