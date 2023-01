Divulgação/DER-PR

A obra da duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092), na ligação entre Curitiba e Almirante Tamandaré, chegou a cerca de 50% de conclusão, segundo a última medição do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

O investimento é de R$ 90,6 milhões na maior obra da atual gestão do Governo do Paraná na Região Metropolitana de Curitiba. A rodovia terá quatro novas pistas de concreto, vias marginais, dez pontes, quatro viadutos, passarela, calçadas e ciclovias em um trecho 4,74 quilômetros de extensão. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2023.

Já foram finalizados 2,45 quilômetros das pistas principais, restando apenas serviços complementares e implantação da sinalização. As obras também avançaram nas vias marginais, e nas etapas de instalação da estrutura de cinco pontes e três viadutos previstos no projeto.

“Estamos tirando do papel uma das obras mais aguardadas da Região Metropolitana de Curitiba, esperada pela população há mais de 30 anos”, disse o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti. “Quando for entregue, a Rodovia dos Minérios trará segurança e agilidade aos usuários, além de atrair novos investimentos para a RMC”.

A Rodovia dos Minérios recebe diariamente um fluxo grande de veículos. Além de atender a ligação de Curitiba e Almirante Tamandaré, usuários de outros municípios a utilizam, como Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Adrianópolis e toda a região do Vale do Ribeira.

A PR-092 também concentra caminhões pesados, principalmente carregados de minérios essenciais, como calcário e cimento, como o próprio nome da rodovia indica.

“Garantimos a execução da obra de duplicação sem interromper o tráfego de veículos no trecho, para atender as necessidades de deslocamento da população, comércio e indústrias locais”, explica o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

MAIS OBRAS – Outros dois projetos já estão em andamento na Rodovia dos Minérios. No trecho urbano da PR-092, em Almirante Tamandaré, está em elaboração o projeto executivo para duplicação de 1,28 quilômetro, que irá complementar a primeira etapa da obra. O investimento do Governo do Paraná é de R$ 50,7 milhões. Estão previstas marginais, além do trecho duplicado, uma passarela, ciclovia e uma nova interseção em desnível tipo diamante, com dois viadutos paralelos e duas rotatórias.

No km 27, em Rio Branco do Sul, o DER/PR também contratou no fim do ano passado a licitação para correção de ponto crítico de alagamento no trecho da rodovia estadual. A obra, que recebe investimento de R$ 1,7 milhão, prevê implantação de novos dispositivos de drenagem para lidar com as águas da chuva e águas subterrâneas, terraplenagem, contenção do novo talude e nova pavimentação.