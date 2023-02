Divulgação/DER-PR

A duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092) entre Curitiba e Almirante Tamandaré bateu a marca de 53,57% de conclusão em janeiro. Entre os serviços mais avançados está a terraplenagem, já em 72,26%, necessária para estabelecer a plataforma da nova pista, bem como das marginais e dos acessos aos novos viadutos.

A pavimentação chegou a quase 50%, incluindo as quatro novas pistas centrais em pavimento rígido de concreto e as vias marginais em pavimento flexível asfáltico. E perto dos 70% de execução estão as dez novas pontes e quatro novos viadutos do trecho, além de uma passarela para pedestres.

Para lidar com as águas da chuva, subterrâneas e superficiais, também estão em andamento os serviços de implantação de dispositivos de drenagem e obras de arte corrente, galeria metálica e galerias celulares de concreto.

O trecho de 4,74 quilômetros conta com investimento atual de R$ 111.641.630,43, que inclui ainda ciclovia, passeios, melhorias ambientais e nova iluminação.

MAIS OBRAS – Outros dois projetos já estão em andamento na Rodovia dos Minérios. No trecho urbano da PR-092, em Almirante Tamandaré, está em elaboração o projeto executivo para duplicação de 1,28 quilômetro, que irá complementar a primeira etapa da obra. O investimento do Governo do Paraná é de R$ 50,7 milhões. Estão previstas marginais, além do trecho duplicado, uma passarela, ciclovia e uma nova interseção em desnível tipo diamante, com dois viadutos paralelos e duas rotatórias.

No km 27, em Rio Branco do Sul, o DER/PR também contratou a licitação para correção de ponto crítico de alagamento no trecho da rodovia estadual. A obra, que recebe investimento de R$ 1,7 milhão, prevê implantação de novos dispositivos de drenagem para lidar com as águas da chuva e águas subterrâneas, terraplenagem, contenção do novo talude e nova pavimentação.