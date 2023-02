(PRF-PR)

Na noite de sexta (10), por volta das 23 horas, a PRF apreendeu 400 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Guaíra, na BR-163. O motorista conseguiu fugir e o caminhão foi identificado como clone, com registro de furto no estado de São Paulo. O caminhão e os cigarros foram depositados na Receita Federal.

