Um funil entre o céu e a terra assustou moradores de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) na tarde desta sexta-feira, 27 de janeiro. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais.

O fenômeno chamado de Dust Devil, ou Demônio de Poeira em tradução livre, se formou na Avenida Pigato, em frente a portaria da Incepa.

Segundo o Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno ocorre em situações de muito calor e pouca umidade do ar (em desertos são muitos comuns), mas não costuma perdurar por muito tempo pois a irregularidade do chão ( como casas, árvores, lagos) costuma interromper o processo de formação e fortalecimento do fenômeno.

No Brasil é confundido com tornado (que é só parecido em forma, devido o funil que se forma) mas é bem mais fraco que este. Mesmo assim pode levanta muita poeira ( como no vídeo) e pode levantar tábuas e telhas soltas.