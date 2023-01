(Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a seleção de 28 docentes do magistério superior na UTFPR. Os profissionais vão ser contratados para atuar nos campiCampo Mourão, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Medianeira, Pato Branco, Santa Helena e Toledo.

São 27 vagas para professor substituto nas áreas de Agronomia, Bioquímica, Ciências Humanas, Computação, Design, Educação, várias Engenharias, Letras, Física, Matemática, Meio Ambiente, Radiologia. A remuneração varia de acordo com a titulação, com valores entre R$ 3.600,48 e R$ 5.831,21. Os interessados devem conferir os detalhes no edital do processo, incluindo os requisitos de seleção e o prazo contratual respectivo.

Mais uma vaga ofertada é para o cargo de ‘Adjunto A’, na classe A, com regime de dedicação exclusiva na área de Agronomia para remuneração de R$9.616,18. A posição exige graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica e doutorado na área de Ciência do Solo.

Para saber mais sobre os processos, veja a seguir:

Campo Mourão

Edital 4/2022-PS-CM

Inscrições: até 22/01

Vagas: 2 para professor substituto

Áreas: Engenharias I/Engenharia Civil; e Engenharias IV/Engenharia Elétrica

Curitiba

Edital 1/2023-PS-CT

Inscrições: de 07 a 29/01

Vagas: 5 para professor substituto

Áreas: Design/ Representação; Economia; Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos; Ensino/Língua e Literatura Inglesa; e Radiologia Médica

Dois Vizinhos

Edital 1/2022-PS-DV

Inscrições: até 05/01

Vagas: 4 para professor substituto

Áreas: Agronomia/Mecanização Agrícola; Ciência da Computação/Linguagens de Programação, Ciências Biológicas/Bioquímica; e Letras/Língua Portuguesa/Línguas Estrangeiras Modernas

Francisco Beltrão

Edital 2/2022-PS-FB

Inscrições: até 18/01

Vaga: 1 para professor substituto

Áreas: Engenharia Sanitária/Saneamento Ambiental

Guarapuava

Edital 5/2022-PS-GP

Inscrições: até 16/01

Vagas: 3 para professor substituto

Áreas: Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; e Química

Pato Branco

Edital 5/2022-PS-PB

Inscrições: até 15/01

Vagas: 2 para professor substituto

Áreas: Ciências Humanas; e Educação/Educação Matemática

Edital 6/2022-PS-PB

Inscrições: até 23/01

Vagas: 2 para professor substituto

Áreas: Engenharia Civil/ Construção Civil (Estruturas ou Geotecnia)

Medianeira

Edital 1/2023-PS-MD

Inscrições: até 23/01

Vagas: 3 para professor substituto

Áreas: Engenharias I/Engenharia Sanitária; Física; e Matemática

Santa Helena

Edital 1/2023-CPCP-SH

Inscrições: de 9/01 a 12/02

Vagas: 1 para professor do magistério superior, classe ‘A’, ‘Adjunto A’

Áreas: Agronomia / Ciência do Solo

Edital 1/2023-PS-SH

Inscrições: de 9 a 29/01

Vagas: 1 para professor substituto

Áreas: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação

Toledo

Edital 1/2023-PS-TD

Inscrições: até 23/01

Vagas: 4 para professor substituto

Áreas: Engenharias II/Engenharia Química; Engenharias/Engenharia Civil; Engenharia Elétrica /Controle de Processos Eletrônicos-Retroalimentação; e Ciência da Computação / Sistemas de Computação