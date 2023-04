(Reprodução/Caixa)

Começa nesta terça-feira (11) o Feirão de Livros Editora UFPR. É a 13ª edição do evento que permite à comunidade acadêmica e externa acesso a livros de editoras conceituadas com preço abaixo do praticado pelo mercado.

O evento volta a ser realizado de forma presencial e vai até a próxima quinta-feira. O feirão acontece das 9h às 19h, no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no saguão do prédio da Administração.

O tema desta edição é “a conscientização para a diversidade de existências e a afirmação de direitos”. Cada vez mais, a diversidade tem se tornado presente nas reflexões sociais e educacionais contemporâneas do país.