Última Prova Paraná do ano é aplicada nesta semana a todos os alunos da rede –

A aplicação da última edição de 2022 da Prova Paraná acontece nesta terça (29) e quarta-feira (30), realizada por todos os estudantes da rede estadual de ensino. O exame, que abrange todas as disciplinas, tem o objetivo de fornecer um diagnóstico sobre o nível de aprendizado dos estudantes de cada série em relação aos conteúdos abordados em sala de aula neste trimestre.

As avaliações são aplicadas em cada escola, com duração de 2h30 por dia, durante o horário de aula. Outras duas provas foram feitas neste ano para avaliar a aprendizagem dos dois outros trimestres letivos. Além disso, ocorrei entre outubro e novembro a Prova Paraná Mais, avaliação de desempenho direcionada aos estudantes no fim de cada etapa de ensino (5º e 9º anos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, semelhante à prova do Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica).

Os resultados serão divulgados por meio do Power BI (serviço da Microsoft de análise de dados que a Seed usa) para toda a rede estadual de ensino, classificados de acordo com cada disciplina, conteúdo e turma. Esses dados auxiliam os professores e as equipes gestora e pedagógica dos colégios a aprimorar suas ações pedagógicas e estratégias de ensino-aprendizagem.

“É um raio-x para a gente tomar as próximas medidas, entender quais conteúdos precisam ser revistos, quais habilidades devem ser aprofundadas com os estudantes e de quais delas eles já se apropriaram”, diz Roni Miranda, diretor de Educação da Seed-PR.

DIVISÃO DOS CADERNOS — Os dois dias de prova são divididos de acordo com as áreas de conhecimento. Em um, os alunos responderão perguntas das áreas de Linguagens e Ciências Humanas. No outro, o conteúdo será referente às áreas de Matemática e Ciências da Natureza. A divisão é a mesma para todos os estudantes da modalidade regular, desde o ensino fundamental II (6º a 9º ano) até o ensino médio (1ª a 3ª série).

Já para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), a divisão dos conteúdos varia de acordo com o semestre cursado. As escolas também fornecerão provas adaptadas às necessidades dos estudantes da Educação Especial.