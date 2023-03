Franklin de Freitas

Os números são assustadores. A cada 15 minutos, uma pessoa morre em acidentes de trânsito no Brasil. Além disso, as lesões ocorridas nas ruas e estradas brasileiras são a principal causa de morte de crianças e jovens entre cinco a 29 anos. A situação alarmante se repete em todos os países de baixa e média rendas (estrato no qual se enquadra o Brasil), que, mesmo tendo 60% dos veículos do mundo, somam 93% das mortes no trânsito. Diante deste cenário, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu a meta de reduzir pela metade os óbitos até 2030. Mas, para isso, é preciso ajuda de todos.

Solidário ao objetivo da OMS, o Sistema FAEP/SENAR-PR, a partir deste ano, inseriu o tema educação no trânsito nos programas Aprendizagem de Adolescentes e Jovens (AAJ) e Jovem Agricultor Aprendiz (JAA). A formação dos instrutores já ocorreu em janeiro e o material didático está disponível para incrementar as duas capacitações.

“Mais do que contribuir na formação técnica, queremos ajudar a despertar o senso de cidadania. E os jovens que vão disseminar essas ideias e levar esse conhecimento ao longo de suas vidas e para as próximas gerações”, destaca o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette. “O trânsito é uma excelente maneira de colocar em prática o exercício da cidadania. Ou seja, a educação no trânsito é um ganho enorme para os alunos dos dois programas”, complementa.

“Incluir a educação no trânsito vai de encontro ao desenvolvimento de valores da cidadania entre os nossos estudantes e nos coloca no caminho das diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Consideramos uma excelente forma de aliar uma disciplina de suma importância à segurança individual e coletiva dos paranaenses ao mesmo tempo em que contribuímos para um mundo melhor”, enfatiza a diretora técnica do Sistema FAEP/SENAR-PR, Débora Grimm.

Principais conteúdos

Segundo o técnico responsável pelos cursos da área de trânsito no Sistema FAEP/SENAR-PR, Maurinei Benedito Igerski, o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê que a educação para o trânsito deve ser promovida nas escolas por meio de ações educativas. “Como temos os programas AAJ e JAA, fizemos um projeto para incluir a temática da educação no trânsito e assim contemplar ações nessa área”, compartilha.

Todo o material didático foi elaborado em 2022 e uma atualização dos instrutores foi realizada nos Centros de Treinamentos do Sistema FAEP/SENAR-PR em Ibiporã e Assis Chateaubriand. “A educação para o trânsito será trabalhada dentro de preceitos do ESG [meio ambiente, social e governança], por conta da questão da cidadania, do lado social”, reforça Igerski.

Ao longo dos programas, os principais assuntos a serem trabalhados com os alunos são sinalização de trânsito, legislação específica, direção defensiva, primeiros socorros, meio

ambiente e cidadania. “Quando esses jovens chegarem à autoescola, já estarão sabendo de informações que vão precisar para tirar suas habilitações”, lista o técnico.

JAA e AAJ

O Programa Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) tem seis formações disponíveis para adolescentes e jovens maiores de 14 anos. Os assuntos disponíveis para esse curso são: bovinocultura de leite, fruticultura, mecanização agrícola, olerícolas, piscicultura e gestão.

Já o Aprendizagem de Adolescentes e Jovens (AAJ) é voltado a jovens entre 14 e 24 anos, em acordo com a Lei 10097/00, conhecida como Lei da Aprendizagem. A principal missão do programa é preparar as novas gerações do campo para o mercado de trabalho. Para cumprir isso, o programa leva seus participantes para dentro do ambiente corporativo, proporcionando o desenvolvimento, na prática, de competências profissionais.