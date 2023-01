(Divulgação/Crea-PR)

Em 2022, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) identificou 2.146 irregularidades. 58% deste total diziam respeito ao exercício ilegal da profissão, que ocorre quando um serviço de engenharia é feito sem um responsável técnico. No período foram realizadas 4.322 ações de fiscalização na Regional Curitiba, que inclui as Inspetorias de Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais, Paranaguá e Rio Negro. Em relação a 2021, houve aumento de 32%, quando foram contabilizadas 3.271 ações.

Ainda conforme dados do Conselho fazem parte das irregularidades, infrações como a falta de registro profissional, falta de responsável técnico, exercício de profissionais com registro cancelado, seja de pessoa física ou jurídica, entre outros.

Das atividades fiscalizadas, 2.737 (63%) dos casos passaram por processos de regularização e se adequaram de acordo com a legislação vigente.

“Notamos que a maioria das ações tiveram efetividades. Isso demonstra a relevância da atuação no combate ao exercício ilegal da profissão e também a efetiva participação de todos os envolvidos, por meio de uma fiscalização orientativa, preventiva e educativa”, completa Ramires.

Com a finalidade de zelar pela integridade e disciplina das profissões das áreas ligadas ao Crea-PR, as atividades possuem em vista a defesa da sociedade e o exercício legal da profissão. Estabelecida pela Lei 5.194/66, art. 1º, as obras e serviços que passam por fiscalização são aquelas relacionadas a participação de profissional integrante das áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências.

As ações têm o objetivo de verificar a presença do profissional habilitado e das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), documento necessário nas obras e serviços relacionados ao sistema Confea/Crea. Além disso, também existem fiscalizações voltadas ao acompanhamento da conduta ética profissional.

“Tivemos um grande crescimento no número de ações nos últimos anos e isso demonstra o zelo do Crea-PR com as diferentes áreas que o Conselho atua. Com a inauguração da nova sede em Curitiba, vamos poder atender ainda melhor os nossos profissionais e seguir com o fortalecimento do nosso trabalho”, comenta o gerente da Regional Curitiba do Crea-PR, Eng. Agr. Eduardo Ramires.

O Crea-PR disponibiliza canais para denúncias: no site; no aplicativo Crea-PR para smartphones (Android e IOS); e pelo telefone 0800 041-0067. Não é preciso identificar-se para fazer a denúncia.