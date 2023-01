MPT/Agência Brasil

Os grupos móveis de fiscalização de trabalho escravo resgataram 2.575 trabalhadores de condições análogas à escravidão em 2022 durante 432 operações realizadas em todo o Brasil. A maior parte dos resgates foi em Minas Gerais. No Paraná foram 17 denúncias resgates.



No Brasil, as principais atividades econômicas fiscalizadas usando mão de obra análoga à de escravo, eram: cultivo de cana-de-açúcar; produção de carvão vegetal; cultivo de alho, café, maçã e soja; extração de pedras e madeira; criação de bovinos; construção civil; em restaurantes e confecção de roupas.