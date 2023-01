PCPR conclui 149 inquéritos policiais em 24 dias do Verão Maior Paraná – PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu 149 inquéritos policiais nos 24 primeiros dias de Verão Maior Paraná, no Litoral e Costa Oeste do Estado. Os números referem-se ao período de 16 de dezembro a 8 de janeiro.

