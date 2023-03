Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 1.956 quilos de maconha na noite de sábado (11), na BR-277, em Cascavel, no Oeste do Estado. O motorista, de 39 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

