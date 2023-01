Divulgaçao

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Cantagalo, no Centro Sul do estado, denunciou nesta segunda-feira, 30 de janeiro, um homem que fez ofensas racistas a uma mulher e a uma criança de três anos.

Além disso, a vítima relatou que sofreu ameaças de morte caso ela levasse o caso de racismo à polícia. O crime ocorreu na casa do denunciado, em contexto de violência doméstica – as vítimas são a nora e a neta mulher do acusado.

Na denúncia – que cita o delito de injúria racial, recentemente considerado como racismo, conforme nova redação do artigo 2º-A da Lei 7.716/89 – o MPPR requereu, além da condenação pelo crime, a fixação de indenização em favor das vítimas.

Foi pedida ainda a decretação da prisão preventiva do denunciado – já deferida –, em razão da ameaça de morte feita à mulher.