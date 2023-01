Entre os bombeiros que participaram do bolão estão os profissionais do 4º Grupamento de Cascavel., Google Maps

Um bombeiro de Cascavel (região Oeste) não registrou um bolão feito com ao menos 90 colegas de função na cidade e, com isso, o grupo deixou de ganhar a quina na Mega da Virada. No concurso, 2.485 apostas acertaram a quina, e cada uma tem direito ao valor de R$ 45.438,78.

Ao Uol, o Corpo de Bombeiros do Paraná confirmou a abertura de procedimento administrativo para investigar o caso. “Todos os pormenores serão apurados por meio deste procedimento”, explica a corporação.

Os números sorteados foram – 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59.

De acordo com o programa Balanço Geral da RIC TV, afiliada da Record no Paraná, o bombeiro responsável por registrar a aposta recebeu o dinheiro pago pelos colegas, mas não registrou o jogo.

O homem devolveu, via Pix, o dinheiro de todos os colegas que pagaram pelo bolão após a divulgação do resultado no último sábado. A identidade do bombeiro, nem o valor pago pelos apostadores do bolão não foram divulgados.

Entre os bombeiros que participaram do bolão estão os profissionais do 4º Grupamento de Cascavel.