Venezuelanos são os que mais migram para Curitiba (José Fernando Ogura/SECOM (arquivo))

De 2017 a 2022, 32.394 estrangeiros se naturalizaram brasileiros e escolheram o Paraná como novo lar, sendo 4.252 vivendo em Curitiba. Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgados na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Estado se destaca no cenário nacional em relação à concessão de cidadania brasileira a estrangeiros. Segundo o levantamento, o Estado representa cerca de 15% do total nacional de naturalizações no período, de 216.341.

O dado não está incluído no número de imigrantes estrangeiros não naturalizados e mostra a dimensão da integração no Estado. O Paraná possui a segunda maior base de naturalizações do País, atrás apenas de São Paulo (72.317).

O número expressivo demonstra o papel dos municípios paranaenses como locais de permanência e cidadania para a comunidade internacional.

Na última semana, o Paraná firmou um acordo de cooperação com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), órgão vinculado à ONU, para fortalecer políticas públicas de acolhimento e proteção aos migrantes, com foco especial naqueles em situação de maior vulnerabilidade social. A parceria visa promover a inclusão social, o acesso a direitos básicos e o desenvolvimento de ações que facilitem a integração dessas populações na sociedade paranaense.

O Estado também criou recentemente a Superintendência de Governança Migratória vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como missão promover a integração social, cultural e econômica de migrantes, refugiados, apátridas e retornados, oferecendo condições para que recomecem suas vidas e contribuam com o desenvolvimento do Estado. Ela abriga o Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas (CEIM), que está instalado no Centro de Curitiba.

Migrantes

Além das naturalizações, o estudo do IBGE mostra a chegada de imigrantes.

Dentro do grupo de migrantes que passaram a viver no Paraná nos últimos cinco anos, 49.294 são estrangeiros com cinco anos ou mais de idade que viviam fora do Brasil até 2017. Este contingente é tratado separadamente dos naturalizados pelo IBGE.

A América Latina é a principal origem desses migrantes. Os venezuelanos lideram com 22.125 residentes, seguidos por 7.709 paraguaios, 3.971 haitianos e 1.787 argentinos. Também se destacam colombianos (1.155), peruanos (576), bolivianos (472), chilenos (433), uruguaios (120) e cubanos (1.107).

A presença estrangeira no Estado também se estende a outras regiões do mundo. Entre os norte-americanos, destacam-se 2.003 pessoas dos Estados Unidos e 234 do Canadá.

Da Europa, os maiores grupos são de portugueses (1.155), italianos (553), espanhóis (521), britânicos (782), franceses (317) e alemães (245).

Do lado asiático, o destaque são os japoneses (1.209) e chineses (236), enquanto a presença libanesa soma 218 pessoas. O levantamento também identificou 145 australianos, representando a Oceania.

Ao todo, o Estado contabiliza imigrantes de 71 nacionalidades distintas, o que reflete uma grande diversidade migratória e cultural.

São Paulo lidera número de migrantes que adotou o Paraná como novo lar

O Paraná recebeu 377.237 migrantes vindos de outros estados brasileiros e países entre 2017 e 2022. As informações compõem os mais recentes dados do Censo Demográfico 2022, divulgado na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Do total de migrantes que chegaram ao Paraná, 327.943 vieram de outras unidades da federação, principalmente São Paulo (105.546), Santa Catarina (55.870), Rio Grande do Sul (16.713), Mato Grosso do Sul (15.956) e Rio de Janeiro (15.064)..

No mesmo intervalo, 242.898 paranaenses deixaram o Estado para residir em outras regiões do País. Com isso, o Paraná obteve um saldo migratório interno positivo de 85.045 pessoas, o 5º maior do Brasil.

Entre os paranaenses que migraram para outros estados, os destinos mais frequentes foram Santa Catarina (96.110), São Paulo (61.568), Mato Grosso (14.944), Rio Grande do Sul (13.781) e Mato Grosso do Sul (13.676).

Na Capital

A pesquisa verificou que entre os migrantes que estão há 10 anos ou menos em Curitiba 91.449 (36,20%) moravam em outras cidades do Paraná; 36.836 (14,58%) de São Paulo; 23.044 (9,12%) de Santa Catarina; e 22.337 (8,84%) de outros países. Quanto ao estado de origem desses entrevistados, 1.409.132 (80,59%) são do Paraná; 96.519 (5,52%) de São Paulo; 72.685 (4,16%) de Santa Catarina; 37.195 (2,13%) do Rio Grande do Sul; e os demais de outras unidades da Federação.

Nos últimos cinco anos, 16.614 paulistas, 10.365 catarinenses e 3.953 gaúchos migraram para Curitiba. Isso coloca a cidade como o destino favorito dos paulistas, sendo a capital do Brasil que mais recebeu habitantes daquele estado, seguida por Rio de Janeiro e Florianópolis.

Curitiba é a 5ª capital com maior número de estrangeiros e a 3ª em número de naturalizados brasileiros. Na população total de 1.773.718 pessoas, 19.731 são estrangeiros residentes e 4.252 naturalizados. Quanto à origem destes estrangeiros, os latino-americanos são maioria: 7.099 vieram da Venezuela.