Reprodução/MPPR

Na manhã desta quinta-feira, 15 de dezembro, a Polícia Federal, em atuação conjunta com a 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado, cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade em ação de combate à pornografia infantil. Durante o cumprimento do mandato, o alvo da ação (um homem de 26 anos) foi preso em flagrante.

O homem detido já possui condenação definitiva por estupro de vulnerável, e investigações posteriores levantaram indícios de que ele mantinha imagens e outras mídias contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Durante a busca, realizada pela equipe da Polícia Federal de Londrina, foram coletados materiais com possível relação com delitos de pornografia infantil, especialmente os previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Crimes – Adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil é conduta punível com pena de um a quatro anos de reclusão e multa. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio esses arquivos é delito com pena prevista de reclusão de três a seis anos e multa.